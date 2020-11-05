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Транспорт

15:18

Движение по ЦКАД-3 запустят 11 ноября

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) будет запущено 11 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

4 ноября "Автодор" объявил, в какую сумму обойдется проезд по всем 105 километрам ЦКАД. При наличии скидки по транспондеру владельцам легковых автомобилей придется потратить 255 рублей. Проезд грузовых машин обойдется в 840 рублей.

Ранее стало известно, что движение по первым трем путепроводам запустили на четвертом пусковом комплексе ЦКАД-4. Один из путепроводов соединяет населенные пункты Субботино и Сепурино. Два других проложены между Московским малым кольцом и деревней Слободкой и поселком Образцово.

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