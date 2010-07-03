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Город

16:49

Возле "ВТБ Арены" могут ограничить входы и выходы станций метро из-за концерта Scorpions

транспорт метро город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Входы и выходы станций метро, расположенных вблизи "ВТБ Арены», могу ограничить вечером 5 ноября. Изменения в работе вестибюлей связаны с выступлением рок-группы Scorpions, как сообщили в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

"Scorpions в Москве. Концерт состоится сегодня в 19:00 на "ВТБ Арене" (Малая арена). Ближайшие станции метро – "Динамо" и "Петровский парк". Отличного вечера. По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к "ВТБ Арене", возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – отмечается в посте.

Представители перевозчика также призвали граждан быть внимательными и предложили купить билеты на проезд заранее, чтобы не создавать давку и опасную ситуацию в вестибюлях. Также гражданам напомнили о возможности оплатить проезд банковской картой прямо у турникетов, помеченных стикером.

Ранее стало известно, что Московский метрополитен планирует оснастить станции подземки турникетами с видеонаблюдением. Работы произведет победитель аукциона. Систему планируют предварительно представить бизнес-сообществу и москвичам.

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