Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Движение трамваев восстановлено на Дубининской улице, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Трамваи № 3, 38 и 39 задерживались на указанной улице по техническим причинам. Из-за этого временно были изменены маршруты.

Москва стала первым городом в стране, где запустили беспилотный трамвай. В первый день работы он выполнил 8 рейсов и перевез 350 пассажиров.

Также в столице начали работу два беспилотных трамвая, выполняющих функции испытательных лабораторий. В них тестируют новые версии программного обеспечения и обучают искусственный интеллект для масштабирования беспилотного транспорта в Москве.