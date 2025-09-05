Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Трамваи № 3, 38 и 39 задерживаются на Дубининской улице в Москве по техническим причинам, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Маршруты временно изменились. Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее около остановки "Пасечная улица" на Тимирязевской улице задерживались трамваи № 27 и 29. Причиной стала авария на путях.

До этого затруднения в движении наблюдались у трамваев № 7 и 50. Они задерживались в районе остановки "Театр зверей имени Дурова" из-за повреждения контактной сети другим транспортным средством. Для перевозки граждан вместо трамваев курсировали автобусы.