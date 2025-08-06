Трамваи задерживаются на Тимирязевской улице из-за ДТП

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи № 27 и 29 задерживаются в районе остановки "Пасечная улица" на Тимирязевской улице в Москве из-за аварии на путях. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с произошедшим маршруты были временно изменены. Горожанам рекомендовано быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее столичные власти начали подготовку к запуску двух новых трамвайных линий. Спустя 30-летний перерыв трамваи вновь начнут курсировать по Трифоновской улице, соединяя ее с Рижской площадью через участок от улицы Образцова.

Вторая линия, строящаяся на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, свяжет Комсомольскую площадь с Чистопрудным бульваром.

В настоящее время в Москве обновлено 97% трамвайного парка. При этом в ближайшие несколько лет столица получит более 150 новых односекционных трамваев с увеличенным автономным ходом. Это позволит на 100% обновить весь парк трамваев города.

