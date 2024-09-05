Замначальника МЖД Потапов рассказал детям и взрослым о правилах дорожного движения

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Заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов провел лекцию "Безопасный переход", где рассказал о правилах дорожного движения, сообщает Агентство "Москва".

"С учетом того, что наши железные дороги – это не только транспортная артерия, но и ответственность за жизнь и безопасность людей, мы не можем допустить таких опасных игр. "Зацепинг" – это не просто нарушение правил, а реальная угроза для жизни. Я призываю родителей поговорить с детьми об опасности "зацепинга" и вместе сделать все, чтобы уберечь их от серьезных травм", – сказал заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов.

Важно помнить, что дети, увлеченные экстримом, не всегда осознают степень риска, подчеркнул он.

Ранее жители района Преображенское обратились к Потапову с просьбой о поддержке инициативы по улучшению транспортной доступности двух социальных объектов на улице Хромова. На данный момент ближайшие остановки общественного транспорта находятся в удалении более чем 500 метров от данных объектов, что делает их доступность затруднительной, особенно для пожилых людей.

Между тем в Москве с начала 2024-го установили 800 современных остановочных павильонов. Для сооружения теперь используют более прочные материалы. Конструкции выпускают на заводе СВАРЗ. Кроме того, все остановки имеют единый стиль.