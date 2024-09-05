Ряд столичных улиц будет перекрыт 6 сентября из-за крестного хода

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 6 сентября с 11:00 до 11:20 из-за проведения крестного хода, предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения коснутся участка на улице Петровке от Петровского бульвара до Крапивенского переулка. В Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровки, а также на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровки.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее москвичей предупредили об изменениях до 30 сентября в расписании поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. На Савеловском направлении по будним дням с 19:00 до 06:30 отменили часть электричек, некоторые поезда дальнего пригорода следуют укороченными маршрутами от или до Лобни и Бескудникова.

В свою очередь, на Белорусском направлении также отменили часть поездов, другие же курсируют от или до Белорусского вокзала. Кроме того, после 22:30 интервалы увеличены до 30 минут.