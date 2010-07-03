Два поезда между Москвой и Владивостоком задерживаются из-за сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пресс-службе РЖД сообщили о задержке двух поездов между Москвой и Владивостоком на участках Петровский завод – Хилок и Чита - Чернышевск – по техническим причинам там произошел сбой в графике движения, передает Агентство "Москва".

С задержкой следуют поезда № 1 Владивосток – Москва, № 2 Москва – Владивосток, № 7 Владивосток – Новосибирск, № 8 Новосибирск – Владивосток, № 207 Владивосток – Новокузнецк и № 321 Забайкальск – Иркутск.

Время задержки составляет от получаса до шести часов. РЖД просит сверяться с информацией на сайте компании в разделе "Пассажирам".

Ранее сообщалось, что в связи с проведением плановых работ с 4 по 8 сентября будет отменен ряд аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево, следующих с Белорусского вокзала в 5:30, 22:00, 0:01, 0:30 в ночь с 4 на 5, с 5 на 6, с 6 на 7 и с 7 на 8 сентября.