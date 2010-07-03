Расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" изменится в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры на перегоне Любань – Рябово с 25 по 29 ноября 2019 года будет изменено расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс", передает Агентство "Москва".

В пресс-службе Октябрьской железной дороги попросили пассажиров внимательно планировать поездки и сверяться с информацией о графике движения поездов на сайте ОАО "РЖД".

Минувшей ночью 60 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах. Так, в Шереметьево отложили семь рейсов, во Внуково задержали восемь рейсов и один отменили. В свою очередь в Домодедово перенесли 32 рейса и девять отменили.