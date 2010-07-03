Около 60 рейсов перенесли в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 60 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах, передает сервис "Яндекс.Расписания".

Так, в Шереметьево отложили семь рейсов. Во Внуково задержали восемь рейсов и один отменили. В свою очередь в Домодедово перенесли 32 рейса и девять отменили.

В субботу, 31 августа, в Москве задержали и отменили более 120 рейсов. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столицу придет туман, поэтому не исключены новые задержки.