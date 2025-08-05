05 августа, 19:35Транспорт
Электрички Ленинградского направления ОЖД задерживаются по техническим причинам
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
По техническим причинам задерживаются электрички на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
Поезда задерживаются в сторону области, максимальное время задержки – до 30 минут.
В компании принесли извинения за доставленные неудобства и отметили, что железнодорожники делают все необходимо, чтобы ввести поезда в график.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении "РЖД Пассажирам", на сайте "РЖД" или обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО "РЖД" по номеру +7 (800) 775-00-00.
Ранее в Волгоградской области из-за падения беспилотников на станции Арчеда было задержано пять поездов. Это коснулось пассажирских маршрутов Москва – Волгоград, Волгоград – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Волгоград и Саратов – Имеретинский курорт, а также пригородного поезда Алексиково – Арчеда.
Максимальное время задержки составляло 1,5 часа. Для координации работы по ликвидации последствий на Приволжской железной дороге работал оперативный штаб.