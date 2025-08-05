Электрички Ленинградского направления ОЖД задерживаются по техническим причинам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

По техническим причинам задерживаются электрички на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Поезда задерживаются в сторону области, максимальное время задержки – до 30 минут.

В компании принесли извинения за доставленные неудобства и отметили, что железнодорожники делают все необходимо, чтобы ввести поезда в график.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении "РЖД Пассажирам", на сайте "РЖД" или обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО "РЖД" по номеру +7 (800) 775-00-00.

Ранее в Волгоградской области из-за падения беспилотников на станции Арчеда было задержано пять поездов. Это коснулось пассажирских маршрутов Москва – Волгоград, Волгоград – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Волгоград и Саратов – Имеретинский курорт, а также пригородного поезда Алексиково – Арчеда.

Максимальное время задержки составляло 1,5 часа. Для координации работы по ликвидации последствий на Приволжской железной дороге работал оперативный штаб.

