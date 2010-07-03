Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах перенесли и отменили 25 рейсов в ночь на понедельник, 5 августа.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внукове задерживаются семь рейсов и два отменено. В свою очередь, в Домодедове отложили девять и задержали пять, а в Шереметьеве перенесли два рейса.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" отменила ряд рейсов в Хитроу 5-6 августа. Отмечается, что причиной переноса рейсов из Шереметьева стала забастовка в аэропорту Лондона.