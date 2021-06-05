Автомобилистам назвали пять способов для экономии топлива

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Автомобилистам рассказали, как экономить топливо при езде на машине. Об этом сообщает журнал "За рулем".

По словам автора, нужно избегать установки дополнительных приспособлений и устройств, например, "кенгурятник", защиту порогов, поперечных рейлингов на крыше с багажником.

"Все это "цепляется" за воздух и тормозит автомобиль, из-за чего двигателю приходится напрягаться и поглощать больше топлива", – уточнил эксперт.

Кроме того, для экономии топлива стоит своевременно менять воздушный и топливный фильтры машины.

"При забитом воздушном и топливном фильтрах эффективность мотора падает, и чтобы держаться в потоке так, как хочет буквально пинающий педаль газа водитель, ему приходится напрягаться", – подчеркнул специалист.

Помимо этого, нужно проверять давление в шинах и при необходимости накачать их до значения, предусмотренного в инструкции по эксплуатации, а также часто чистить тормозные механизмы.

Еще один способ экономии топлива – не возить с собой лишнее. Так, по словам автора, любой груз может повлиять на степень деформации шин в области пятна контакта, делая его больше.

Также специалист рекомендовал поддерживать оптимальную скорость движения, например, 70 или 90 километров в час.

Ранее россиянам перечислили способы сэкономить на эксплуатации автомобиля. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений "Авилона" Константин Епанешников. В частности, эксперт посоветовал экономить топливо за счет более спокойной езды.

До этого автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, как можно экономить при обслуживании автомобиля. Он посоветовал при покупке шин обращать внимание на поддержанные покрышки.