Движение было приостановлено на МЦК

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Движение приостанавливалось на Московском центральном кольце. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Ограничения действовали в период с 10:20 по 10:55 по московскому времени по техническим причинам, уточнили в столичной магистрали. Они коснулись обоих направлений МЦК.

В настоящее время все поезда следуют с соблюдением установленного расписания. В компании извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.

Вместе с тем пассажиров предупредили об изменении расписания части электричек Савеловского направления МЖД с 5 мая. Причина – модернизация энергообъектов на участке Дмитров – Савелово.

Таким образом, с 5 по 30 мая (кроме выходных и праздничных дней) с 09:30 до 14:35 движение составов будет приостановлено. В это время некоторые вагоны будут ходить до станции Лобня или от нее. Кроме того, поезда № 6926 Москва – Икша и № 6933 Икша – Москва выведут из расписания.