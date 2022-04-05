Движение поездов на участке Курский вокзал – Люблино восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на участке Курский вокзал – Люблино Московской железной дороги восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте отметили, что принимаются меры для ввода задержанных поездов в график.

Пассажиров призвали следить за объявлениями.

Ранее сообщалось, что движение поездов на участке было затруднено в связи с повреждением провода контактной сети. Из-за этого было приостановлено движение поездов в сторону области.

