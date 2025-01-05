Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани

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Временные ограничения введены на работу аэропорта в Казани для обеспечения безопасности полетов самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В связи с этим авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – отметил представитель Росавиации.

Накануне временные ограничения были введены в аэропорту Пулково. Это делалось для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения сняли.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в районе Лужской губы Финского залива были сбиты два украинских беспилотника. Один из дронов двигался через Псковскую область. Обломки второго БПЛА упали в лесном массиве. В результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также не произошло.

