05 января, 08:32Транспорт
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения введены на работу аэропорта в Казани для обеспечения безопасности полетов самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В связи с этим авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – отметил представитель Росавиации.
Накануне временные ограничения были введены в аэропорту Пулково. Это делалось для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения сняли.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в районе Лужской губы Финского залива были сбиты два украинских беспилотника. Один из дронов двигался через Псковскую область. Обломки второго БПЛА упали в лесном массиве. В результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также не произошло.
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на полеты