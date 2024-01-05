Движение транспорта перекроют на ряде улиц в центре Москвы 6 и 7 января

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение транспорта ограничат на ряде центральных улиц Москвы в связи с проведением праздничных богослужений 6 и 7 января. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Перекрытия коснутся Соймоновского проезда от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной, а также улицы Волхонки от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивки.

С 18:00 до 20:00 6 января будут пропускать только общественный транспорт, с 20:00 6 января до 03:00 7 января улицы полностью перекроют.

Столичным водителям порекомендовали соблюдать внимательность, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, выполнять правила дорожных знаков и требования сотрудников дорожно-патрульной службы.

Ранее в Москве закрыли участок от станции "Новые Черемушки" до станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро до 8 января. Для удобства горожан вдоль закрытого участка начали курсировать бесплатные компенсационные автобусы. Пересесть на другие ветки метро пассажиры также могут через Большую кольцевую линию.

До этого стало известно, что с 10 января на ремонт закроется эскалатор на станции "Крестьянская застава". Там проведут ремонтные работы.

По Московскому скоростному диаметру в сутки проезжает 366 тысяч машин