Ограничения на движение сняты на ряде улиц Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничения на движение транспорта сняты на ряде улиц Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Утром 4 декабря движение временно было закрыто на съездах с ТТК на Ленинский проспект и с МКАД на Киевское шоссе в сторону области. Также ограничения коснулись и улицы Знаменки.

Водителям в этот день посоветовали пересесть на городской транспорт или отложить поездки на машине после 19:00.

Интенсивное движение ранее наблюдалась на Ленинградском шоссе, МКАД в районе Осташковской улицы и Алтуфьевском шоссе. Департамент транспорта Москвы предупреждал, что на трафик могут влиять не только локальные ограничения, но и мелкие ДТП, а также ремонтные работы на дороге.

Помимо этого, автомобилистов призвали быть внимательнее. В частности, водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

