Движение временно перекрыто на ТТК, МКАД и улице Знаменке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение временно закрыто на ТТК, МКАД и улице Знаменка в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, движения нет на съезде с ТТК на Ленинский проспект. Объехать можно по Большой Тульской улице и Комсомольскому проспекту.

На улице Знаменке движение закрыто перед Боровицкой площадью. Объезд предлагается через Садовое кольцо. На съездах с МКАД на Киевское шоссе нельзя проехать в сторону области.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на которые ссылается ведомство, движение оценивается в 5 баллов. Водителям посоветовали пересесть на городской транспорт или отложить поездки на автомобиле на более позднее время – после 19:00.

Особая интенсивность отмечается на Ленинградском шоссе, МКАД в районе Осташковской улицы, Алтуфьевском шоссе.

В ведомстве добавили, что на движение также могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге. Автомобилистов призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее москвичей и гостей города предупреждали о планируемых ограничениях на улице Гарибальди. Уточнялось, что до 10 декабря будет перекрыта одна из дорожных полос в районе дома 58, корпуса 1, по улице Новочеремушкинской.

Также на этом участке временно запретят парковку. Ограничения связаны с проведением строительных работ.

