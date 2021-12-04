Транспортная стратегия РФ не вводит ограничений для личного транспорта – Минтранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает ограничений использования всех видов транспорта, включая личные автомобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

В министерстве подчеркнули, что мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, а также последовательное развитие всех видов транспорта.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что в России планируют минимизировать использование автомобилей с неэкологичными двигателями. Отмечалось, что кабмин рассматривает этот вариант как "безальтернативный".

Один из сценариев предполагает поэтапное снижение на дорогах транспортных средств "низких экологических классов". Добиться этого планируется за счет создания так называемых экологических зон, куда запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями.