Движение поездов на зеленой ветке метро Москвы восстановили после падения человека на пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов восстановили на зеленой ветке столичного метро после задержки из-за ЧП на "Белорусской". Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

"Движение поездов на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за человека на путях на станции "Белорусская" одному из поездов пришлось применить экстренное торможение. Пассажира удалось быстро вытащить на платформу. В результате несколько следующих составов на некоторое время снизили скорость для соблюдения интервала.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал пассажира, спрыгнувшего с балкона на платформу станции БКЛ "Проспект Вернадского". Теперь он должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за совершенное административное правонарушение.

До этого также в Московском метрополитене полицейские задержали 26-летнего мужчину, который прыгнул на рельсы, чтобы забрать упавшие наушники. Все случилось на станции метро "Парк культуры" Сокольнической линии. Нарушитель также был оштрафован.



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