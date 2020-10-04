В Москве на Воробьевых горах перекрыто движение из-за полумарафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве на Воробьевых горах частично перекрыто движение транспорта. Меры введены в связи с проведением полумарафона "Моя столица". Об этом сообщила пресс-служба Московского транспорта в Twitter.
Ограничения продлятся до вечера воскресенья, 4 октября.
Так, перекрыта для движения Университетская площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина с 07:00 до 20:00, улица Косыгина от улицы Мосфильмовской до Ленинского проспекта с 07:00 до 19:00. А с 12:00 3 октября до 20:00 4 октября недоступен парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.
Полумарафон "Моя столица" проходит 4 октября в районе МГУ имени Ломоносова.
20 сентября в столице состоялся VIII Московский марафон. В нем приняли участие порядка 25 тысяч человек. На спортивное мероприятие прибыли профессиональные и начинающие спортсмены из российских регионов.
В Москве перекроют дороги из-за полумарафона "Моя столица"
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