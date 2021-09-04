Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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В аэропортах столицы задержано и отменено более 30 рейсов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что во Внуково три рейса задержали и два отменили, в Домодедово задержан 21 рейс и отменено три.

В свою очередь в Шереметьево два рейса задержали и один отменили.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о проработке условий для развития систем городской аэромобильности. Она отметила, что применение воздушного транспорта требует комплексного подхода, а именно как правового регулирования, так и разработки инфраструктуры и технологических аспектов.