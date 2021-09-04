Сергунина оценила перспективы воздушного транспорта в мегаполисах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о проработке условий для развития систем городской аэромобильности. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В столице и других ведущих городах появляется спрос на воздушные системы мониторинга, услуги доставки небольших грузов и даже пассажирские перевозки по воздуху. Главное преимущество такого транспорта – сокращение времени в пути", – заявила специалист.

Сергунина отметила, что применение воздушного транспорта требует комплексного подхода, а именно как правового регулирования, так и разработки инфраструктуры и технологических аспектов.

На данный момент в Москве формируется инфраструктура для рынка беспилотных летательных аппаратов. Некоторые проекты участников Московского инновационного кластера в данной области – беспилотную платформу для зондирования и систему мониторинга для поиска пропавших людей – уже представили на авиасалоне МАКС-2021.

Ранее в сентябре Наталья Сергунина рассказала о работе столичного благотворительного сервиса. По словам заместителя мэра Москвы, партнерами проекта стали уже 50 фондов. В общей сложности пользователи портала сделали более 24 тысяч адресных пожертвований.