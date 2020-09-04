Маршруты ряда автобусов изменили в связи с открытием автодороги Марьино – Саларьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стало известно об изменении ряда автобусных маршрутов в связи с открытием автодороги Марьино – Саларьево. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.
Как сообщили в ведомстве, речь идет об автобусах номер 420, 876 и 879.
"Автобусы номер 420 вместо Киевского шоссе и города Московский поедут через улицу Саларьевская и трассу "Марьино – Саларьево", – передает пресс-служба Дептранса.
Отмечается, что автобусы будут делать остановку у станции метро "Филатов Луг" только при следовании к метро "Саларьево". Кроме того, на маршруте 420 будут введены новые остановки: "Проектируемый проезд №7029", "Мастищи", "Летова Роща", "Антоновка", "Река Зименка" и "Поворот на поселок Радиоцентр".
При этом автобусы номер 876 и 879 теперь будут курсировать между деревней Марьино и поселком Валуево по участку новой автодороги Марьино – Саларьево. Там же по ходу движения от города Московский появится новая остановка – "Поворот на поселок Радиоцентр".
В Дептрансе сообщили об изменениях в работе остановок на маршрутах номер 420, 876 и 879. В частности, остановка "Деревня Марьино" будет перенесена на участок новой дороги Марьино – Саларьево, а также переименована в "Марьинское поле".
Кроме того, остановка "Нижнее Валуево" будет объединена с остановкой "Поселок Филимонки".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую автодорогу Марьино – Саларьево. Градоначальник отметил, что дорожное строительство играет одну из важнейших ролей в деятельности правительства столицы.
Собянин открыл движение по двум новым автодорогам в ТиНАО
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