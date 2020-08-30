С начала июля пассажиры Мострансавто совершили около 140 тыс поездок к подмосковным СНТ

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С начала июля пассажиры Мострансавто совершили около 140 тысяч поездок к подмосковным СНТ, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В пресс-службе добавили, что пассажиры могут оплатить проезд транспортной картой "Стрелка", банковскими картами или гаджетами на всех рейсах.
Мострансавто обслуживает порядка 50 маршрутов к СНТ, большенство из которых работают с пятницы по воскресенье. Льготы действуют на 41 из них. Для удобства пассажиров расписание синхронизировано с графиком движения электропоездов.
Ранее сообщалось, что в Москве все выделенные полосы скоро будут работать круглосуточно.
Уточняется, что вне зависимости от дня недели проезд по выделенным полосам будет разрешен только для городского транспорта, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб, такси и велосипедов.
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