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Транспорт

04 августа, 20:19

Расписание поездов на Киевском направлении изменится с 6 по 7 августа

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание поездов на Киевском направлении изменится с 6 по 7 августа. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В это время будет производиться подключение новой системы управления движением в рамках подготовки к запуску МЦД-4.

В ведомстве уточнили, что следующие изменения будут действовать с 23:00 6 августа по 12:00 7 августа:

  • интервалы движения поездов будут увеличены, в том числе в пиковые часы;
  • часть поездов будет задержана, в том числе поезда "Аэроэкспресс";
  • время работы сокращено на час – последний поезд из Москвы отправляется в 23:47.

Как отметили в департаменте, на время изменения расписания для пассажиров будут представлены компенсационные автобусы.

Ранее стало известно, что движение для транспорта на нескольких столичных улицах будет круглосуточно закрыто до конца августа из-за работ по замене асфальта. Ограничения затронут Большой Власьевский, Малый Власьевский и Глазовский переулки, переулок Сивцев Вражек и ряд других улиц.

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