Рейд по выявлению нетрезвых водителей пройдет в Подмосковье 4–5 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

4 и 5 июня, в Подмосковье пройдут массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Московской области.

"В выходные дни сотрудники подмосковной Госавтоинспекции проведут массовые проверки на предмет выявления нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил перевозки детей", – отметили в ведомстве.

Там также призвали граждан не забывать о мерах безопасности за рулем, соблюдать правила дорожного движения, а также сообщать о водителях, которые управляют транспортным средством, будучи пьяными.

Ранее в ГИБДД напомнили россиянам о штрафах за вождение без прав. Так, для водителей, которые сели за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения, грозит наказание в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А за передачу управления ТС не имеющему прав лицу предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

