ЦОДД рекомендовал столичным автомобилистам пересесть на метро 5 июня

Москвичам рекомендовали 5 июня 2019 года для поездок по городу воспользоваться метро в связи с ожидаемыми затруднениями движения на дорогах. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Завтра в Москве запланированы встречи на высшем уровне, в связи с этим ожидаются затруднения на дорогах", – говорится в сообщении.
Завтра в Москве запланированы встречи на высшем уровне, в связи с этим ожидаются затруднения на дорогах, особенно в центральной части города. По возможности, выбирайте в поездках @MoscowMetro. pic.twitter.com/9T3eVzGkve
Ранее в ЦОДД напомнили об изменениях схемы съезда с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект. Теперь для личного транспорта открыт первый съезд, а движение городского транспорта осуществляется через второй съезд.
Изменения позволят избежать заторов, которые возникали из-за перестроений на данном участке. Водителей попросили быть предельно внимательными и следить за знаками.
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