Столичным водителям напомнили о начале школьных каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичным автомобилистам напомнили о начале школьных каникул. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали водителей снижать скорость на дорогах.
Родителям рекомендовали напомнить детям, что игры рядом с дорогой запрещены.
Следующие 3 месяца - тройная осторожность - начались летние каникулы. На дорогах будет много детей: и на переходах, и тех, кто выбежит за мячиком или просто так. Снижайте скорость, чтобы не допустить трагедии. И напомните своим детям - игры рядом с дорогой запрещены. Всегда. pic.twitter.com/GhEex67B6C
Ранее в ЦОДД напомнили об изменениях схемы съезда с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект. Теперь для личного транспорта открыт первый съезд, а движение городского транспорта осуществляется через второй съезд.
Изменения позволят избежать заторов, которые возникали из-за перестроений на данном участке. Водителей попросили быть предельно внимательными и следить за знаками.
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