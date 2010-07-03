Столичным водителям напомнили о начале школьных каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичным автомобилистам напомнили о начале школьных каникул. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали водителей снижать скорость на дорогах.

Родителям рекомендовали напомнить детям, что игры рядом с дорогой запрещены.

Следующие 3 месяца - тройная осторожность - начались летние каникулы. На дорогах будет много детей: и на переходах, и тех, кто выбежит за мячиком или просто так. Снижайте скорость, чтобы не допустить трагедии. И напомните своим детям - игры рядом с дорогой запрещены. Всегда. pic.twitter.com/GhEex67B6C — ЦОДД (@gucodd) 27 мая 2019 г.



Ранее в ЦОДД напомнили об изменениях схемы съезда с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект. Теперь для личного транспорта открыт первый съезд, а движение городского транспорта осуществляется через второй съезд.

Изменения позволят избежать заторов, которые возникали из-за перестроений на данном участке. Водителей попросили быть предельно внимательными и следить за знаками.

