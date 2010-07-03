Автомобилистов предупредили об изменении схемы движения в ТиНАО

ЦОДД предупредил автомобилистов об изменении схемы движения в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".
В частности, левый поворот при выезде из деревни Анкудиново на автомобильную дорогу "Киевское шоссе – Боровское шоссе" в ближайшее время отменят.
Когда точно изменится схема движения, сообщат дополнительно. Пока же автомобилистов просят обращать внимание на знаки.
Отмечается, что на участке дороги в деревне Анкудиново всего по одной полосе в каждом направлении. Большинство людей ездят по участку в направлении Киевского шоссе. При этом есть автомобили, которые хотят повернуть на перекрестке налево, тем самым вынуждая всех ждать и создавая затруднения.
Ожидается, что изменение схемы движения улучшит дорожную ситуацию на этом участке и позволит проезжать перекресток быстрее.
Проехать в сторону Боровского шоссе можно будет через разворот на клеверной развязке на Киевском шоссе.
Ранее сообщалось об изменениях схемы съезда с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект. Ранее по первому съезду двигались маршруты городского транспорта. Личный транспорт съезжал на второй по ходу движения съезд. Затем основной поток автомобилей поворачивал направо на Ленинский проспект, а городской транспорт ехал на разворот налево.
Теперь для личного транспорта открыт первый съезд с внешней стороны Садового кольца в сторону Ленинского проспекта. Движение городского транспорта будет осуществляется через второй съезд.
Изменения позволят избежать заторов, которые возникали из-за перестроений на данном участке. Водителей попросили быть предельно внимательными и следить за знаками.
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