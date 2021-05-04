ЦППК запустит первый регулярный рейс Москва – Ржевский мемориал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) 6 мая запустит новый ежедневный регулярный рейс от столичного вокзала до Ржевского мемориала. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"В четверг, 6 мая, электропоезд отправится с Рижского вокзала по новому маршруту Москва – Ржевский мемориал – Москва. Новый регулярный рейс свяжет Москву с новым остановочным пунктом Ржевский мемориал, что позволит пассажирам быстрее и удобнее добраться до Ржевского мемориала Советскому солдату", – говорится в релизе.

Отмечается, что на маршруте будут курсировать пятивагонные электропоезда "Ласточка". Общее время поездки в одну сторону займет чуть больше четырех часов с учетом промежуточных остановок на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский.

"В один вагон можно оформить билеты с предоставлением места первого или второго класса – на 12 и 31 место соответственно. В остальных четырех вагонах билеты оформляются без предоставления гарантированного посадочного места", – уточнили в пресс-службе.

Цена билета на проезд от Москвы до Ржевского мемориала в вагоне без предоставления места составит 700 рублей. Стоимость проезда в вагоне с предоставлением места второго класса – 770 рублей, первого – 900 рублей.

Во время поездки пассажиры смогут приобрести напитки и еду. Кроме того, вагоны "Ласточки" оборудованы системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, а также оснащены специальными местами, подъемниками и туалетными комнатами для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

"Билеты в вагон с предоставлением мест можно купить на официальном сайте компании, в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" или в пригородных кассах, в вагоны без предоставления мест – в пригородных билетных кассах и БПА на станциях", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания РЖД запустила туристический поезд Москва – Брянск – Москва, чей маршрут пройдет через места боевой славы Великой Отечественной войны.

Он будет запущен 8 мая с Киевского вокзала, стоимость проезда составляет от 2 тысяч 596 рублей. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на сайте РЖД и с помощью приложения "РЖД Пассажирам".