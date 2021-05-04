ЦППК запустит первый регулярный рейс Москва – Ржевский мемориал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) 6 мая запустит новый ежедневный регулярный рейс от столичного вокзала до Ржевского мемориала. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
"В четверг, 6 мая, электропоезд отправится с Рижского вокзала по новому маршруту Москва – Ржевский мемориал – Москва. Новый регулярный рейс свяжет Москву с новым остановочным пунктом Ржевский мемориал, что позволит пассажирам быстрее и удобнее добраться до Ржевского мемориала Советскому солдату", – говорится в релизе.
Отмечается, что на маршруте будут курсировать пятивагонные электропоезда "Ласточка". Общее время поездки в одну сторону займет чуть больше четырех часов с учетом промежуточных остановок на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский.
"В один вагон можно оформить билеты с предоставлением места первого или второго класса – на 12 и 31 место соответственно. В остальных четырех вагонах билеты оформляются без предоставления гарантированного посадочного места", – уточнили в пресс-службе.
Цена билета на проезд от Москвы до Ржевского мемориала в вагоне без предоставления места составит 700 рублей. Стоимость проезда в вагоне с предоставлением места второго класса – 770 рублей, первого – 900 рублей.
Во время поездки пассажиры смогут приобрести напитки и еду. Кроме того, вагоны "Ласточки" оборудованы системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, а также оснащены специальными местами, подъемниками и туалетными комнатами для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.
"Билеты в вагон с предоставлением мест можно купить на официальном сайте компании, в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" или в пригородных кассах, в вагоны без предоставления мест – в пригородных билетных кассах и БПА на станциях", – уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что компания РЖД запустила туристический поезд Москва – Брянск – Москва, чей маршрут пройдет через места боевой славы Великой Отечественной войны.
Он будет запущен 8 мая с Киевского вокзала, стоимость проезда составляет от 2 тысяч 596 рублей. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на сайте РЖД и с помощью приложения "РЖД Пассажирам".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: