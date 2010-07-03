Движение на Гжатской улице перекрыто после падения башенного крана

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Движение на участке Гжатской улице перекрыто из-за падения крана, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Перекрытие действует от дома 16, корпуса 1 до дома 16, строения 2. На месте работают оперативные службы.

Инцидент произошел по адресу: улица Гжатская, владение 9, где строится жилой комплекс. Пострадала крановщица, ее госпитализировали.