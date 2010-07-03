Крановщица пострадала при обрушении крана на западе Москвы

Крановщица пострадала при падении верхних секций башенного крана на западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел по адресу: улица Гжатская, владение 9, где строится жилой комплекс. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

В марте при падении башенного крана на северо-востоке города пострадали два человека. Помощь понадобилась оператору крана и стропальщику.

В конце апреля в центре Москвы загорелась кабина башенного крана на стройплощадке. В момент возгорания людей внутри не было.