Два человека пострадали при падении башенного крана в Москве

Фото: Агентство "Москва"/ Мобильный репортер

При падении башенного крана на северо-востоке Москвы пострадали два человека. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб столицы.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 марта, в районе дома 125 по Проспекту Мира. Изначально сообщалось, что в результате инцидента пострадал один человек – оператор крана.

Собеседник агентства уточнил, что травмы также получил стропальщик. Он добавил, что один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести. Он проходит лечение в НИИ имени Склифосовского. Второму пострадавшему помощь оказана амбулаторно.

