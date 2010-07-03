Башенный кран упал на проспекте Мира

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Падение башенного крана произошло на стройке в районе дома 125 по проспекту Мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате ЧП травмы получил оператор крана. Обстоятельства и причины случившегося сейчас устанавливаются.

