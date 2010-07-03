Кабина башенного крана загорелась в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Огонь охватил кабину башенного крана на стройплощадке в Басманном районе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло на Большой Почтовой улице. Высота крана составляет 40-45 метров. В момент возгорания людей в кабине не было. По данным источника, наблюдается открытое пламя.