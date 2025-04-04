Временные ограничения введены на работу аэропорта Внуково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения были введены на прием самолетов в аэропорту Внуково. Об этом со ссылкой на сообщение аэропорта пишет ТАСС.

Самолеты перенаправляют в другие аэропорты Москвы.

Утром 28 марта запрет на прием и выпуск рейсов вводили в авиагавани Саратова для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения действовали и в аэропорту Новосибирска Толмачево 27 марта.

Вместе с тем специалисты Росавиации и госкорпорации по организации воздушного движения в России усиливали контроль за работой воздушного транспорта в Новосибирской области. Позднее аэропорт возобновил свою работу в штатном режиме.