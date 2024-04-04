Межпоездной интервал стабилизировали на МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) стабилизировали межпоездной интервал. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время для диаметральных поездов он составляет 5–6 минут", – говорится в сообщении.

При этом на Белорусском направлении все еще сохраняется отставание поездов от графика. Специалисты МЖД прикладывают необходимые усилия для стабилизации.

До этого через станцию Одинцово на D1 и Белорусском направлении МЖД временно прекращалось движение поездов из-за повреждения контактного провода. В связи с этим на станции организовали оповещение пассажиров, а также выделили дополнительные силы для их перенаправки на свободные платформы.

Позже движение через станцию восстановили. Пассажиры могли проследовать на электричках в штатном режиме с 07:55.

