Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи № 6 задерживаются на улице Свободы в районе остановки "Улица Циолковского", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в 4-м Рощинском проезде задерживались трамваи № 26 и 38. Задержка трамваев была вызвана застрявшим на путях автомобилем.