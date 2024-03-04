Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначила дополнительные экспрессы в праздничные дни марта. Об этом сообщила пресс-служба АО "Центральная ППК".

Изменения будут накануне праздника, 8 марта и последующие выходные дни. Так, 7 марта электрички будут следовать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта – по расписанию субботы, 10 марта – по расписанию воскресенья, 11 марта – по расписанию понедельника.

Также назначат дополнительные фирменные экспрессы:

№ 7051 Рязань-2 – Москва, 10 марта;

№ 7031 Москва – Тула, 8–10 марта;

№ 7030 Тула – Москва, 8–10 марта.

Кроме того, на участке Черусти – Вековка поезда будут ездить в 11-вагоной составности: № 6382, 6383, 6385 – 7 и 10 марта; № 6384 – 7 марта; № 6390 – 10 марта. В графике движения некоторых электричек сделаны дополнительные точечные корректировки. В региональных центрах расписание также будут изменено.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в поездах ЦППК оставили почти 1,5 тысячи вещей. Среди них – чехол для электрогитары, магнитола и матрас. Чаще всего пассажиры оставляли вещи на Курском, Белорусском и Савеловском направлениях.

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