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04 марта, 05:49

Транспорт

В Крыму сняли ограничения на движение транспорта на участке трассы "Таврида"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Проезд транспорта по трассе "Таврида" в керченском направлении в районе Феодосии полностью восстановили. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Он призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Движение на данном участке трассы было ограничено в ночь на 3 марта. Ближе к полудню того же дня здесь открыли реверсивное движение.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта временно перекрыли по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого стало известно, что количество поездов "Таврия" в Крым будет увеличено в преддверии майских праздников. С 23 апреля по 8 октября по маршруту Москва – Симферополь будут следовать пять ежедневных поездов.

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