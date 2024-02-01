Количество поездов в Крым увеличат в преддверии майских праздников

Фото: vk.com/tavria.train

Количество поездов "Таврия" в Крым будет увеличено в преддверии майских праздников. Об этом сообщается в телеграм-канале компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Продажи билетов на 1 мая будут открыты уже 2 февраля. С 23 апреля по 8 октября по маршруту Москва – Симферополь будет следовать пять ежедневных поездов.

"К поездам № 17/18, № 27/28, № 67/68 и № 91/92 (Москва – Севастополь) прибавится еще один дополнительный поезд – № 175/176 (первый рейс из Симферополя – 23 апреля, из Москвы – 25 апреля)", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 марта начнет следовать поезд № 173/174 Москва – Евпатория. Теперь он будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы и прибывать на него же. Перевозчик уточнил, что 1 марта поезд поедет из Евпатории, а 3 марта – из Москвы. После майских каникул будут следовать сезонные поезда по маршруту Москва – Феодосия.

Ранее стало известно, что график ряда пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится на месяц. Технологические "окна" назначены с 31 января по 29 февраля за исключением выходных дней в интервале с 23:40 до 05:30. Изменения связаны с развитием инфраструктуры на будущей станции Петровско-Разумовская МЦД-1.

Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 9 января