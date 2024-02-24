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24 февраля, 22:48

Транспорт

Около 280 большегрузов застряли в Казахстане на границе с Россией

Фото: ТАСС/Сергей Медведев

Примерно 280 большегрузов стоят в очереди на казахстанском пункте контроля "Сырым" на трассе "Самара – Шымкент" на границе с Россией. Об этом заявила пресс-служба национального оператора страны по управлению дорогами "Казавтожол" в телеграм-канале.

Как сказано в сообщении, подобная очередь образовалась из-за затрудненной работы пограничного пункта. В связи с этим водители фур ожидают своей очереди около нескольких дней.

"По словам автовладельцев, на всех международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет никаких препятствий", – уточнила пресс-служба.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Китай готов к процедуре упрощения въезда для российских дальнобойщиков, однако ждет согласования между министерствами двух стран.

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