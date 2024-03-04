04 марта, 03:51Транспорт
Движение автомобилей временно перекрыли на Крымском мосту
Фото: 123RF/hennessfotographer
Движение автотранспорта временно перекрыли по Крымскому мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. К примеру, ранее его уже перекрывали примерно на 20 минут в ночь на 14 февраля.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин сообщал, что Россия в ежедневном режиме отрабатывает меры противодействия атакам на Крымский мост.
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