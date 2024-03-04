Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 03:51

Транспорт

Движение автомобилей временно перекрыли на Крымском мосту

Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение автотранспорта временно перекрыли по Крымскому мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. К примеру, ранее его уже перекрывали примерно на 20 минут в ночь на 14 февраля.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин сообщал, что Россия в ежедневном режиме отрабатывает меры противодействия атакам на Крымский мост.

Читайте также


транспортрегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика