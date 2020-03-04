Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена работает только на вход. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в официальном Twitter-аккаунте.

"Северный вестибюль станции "Спартак" работает только на вход. Южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров", – передает пресс-служба.

4 марта на стадионе "Открытие-Арена" состоялась игра четвертьфинала Кубка России между столичными командами "Спартак" и ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу "красно-белых".

Известно, что "Спартак" доигрывал матч в меньшинстве. В дополнительное время с поля был удален нападающий команды Эсекьель Понсе.