Росавиация заявила об отсутствии рисков нештатной работы Домодедово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Риски для нештатной работы аэропорта Домодедово из-за судебного процесса отсутствуют, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что воздушная гавань продолжает штатную работу в интересах пассажиров и перевозчиков. Кореняко добавил, что производственные процессы аэропорта не останавливаются, а пассажирские и грузовые рейсы выполняются в соответствии с расписанием полетов.

Также представитель Росавиации добавил, что организация держит на постоянном контроле деятельность Домодедово в интересах граждан и бизнеса в рамках полномочий, указанных в определении Арбитражного суда Московской области.

Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к 30 компаниям группы "Домодедово", в том числе управляющим аэропортом 29 января.

С 2023 года контролирующий орган инициировал судебные разбирательства с целью изъятия значительных активов у владельцев, которые, по мнению ведомства, приобрели их с нарушением законодательства.

30-го числа ведомство потребовало признать ничтожными ряд сделок, в результате которых стратегические предприятия группы компаний "Домодедово" оказались под иностранным управлением компании "ДМЕ Лимитед".

Бенефициары группы "Домодедово" Дмитрий Каменщик и Валерий Коган в 2024 году ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг".

В результате выяснилось, что прибыль стратегических компаний выводится из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции, в том числе в обход запретов президента.