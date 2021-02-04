Стойки с зарядными устройствами для гаджетов установили на платформах МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На платформах Московского центрального кольца (МЦК) появились стойки выдачи зарядных устройств для гаджетов, сообщает Агентство "Москва".

В качестве пилотного проекта установлено 48 таких стоек на всех остановочных пунктах МЦК. Отмечается, что новый вид сервиса повысит уровень комфорта пассажиров железнодорожного транспорта.

Теперь пассажиры МЦК могут арендовать портативный внешний аккумулятор (power bank) через мобильное приложение. Вернуть устройство обратно можно у такой же стойки на другой станции или на следующий день.

Если услуга будет востребованной, такие стойки в будущем появятся и на других пассажирских объектах сети железных дорог.

Ранее услуга аренды пауэрбанков для зарядки гаджетов появилась в вестибюлях на нескольких станциях московского метро. Теперь в подземке можно зарядить телефон даже при отсутствии своего провода.

Аккумуляторы можно арендовать в специальных терминалах, а зарядить устройство на ходу. Вернуть пауэрбанк следует в любой терминал сети EnerGO в городе.

Для этого нужно скачать приложение, найти ближайший терминал и оплатить аренду банковской картой. Всего в метро появится 100 терминалов. Первые заработали на станциях "Павелецкая", "Парк Культуры" и "Комсомольская".

