В столичном метро появилась аренда пауэрбанков

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы

Услуга аренды пауэрбанков для зарядки гаджетов появилась в вестибюлях на нескольких станциях московского метро.

Как сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, теперь в метро можно зарядить телефон даже при отсутствии своего провода.

Аккумуляторы можно арендовать в специальных терминалах, а зарядить устройство – на ходу. Вернуть пауэрбанк следует в любой терминал сети EnerGO в городе.

"Все что нужно сделать: скачать приложение, найти ближайший терминал, оплатить аренду банковской картой", – говорится в сообщении.

Всего в метро появится 100 терминалов. Первые заработали на станциях "Павелецкая", "Парк Культуры" и "Комсомольская".

Ранее сообщалось, что пассажиры столичного метро могут приобрести в кассах праздничные проездные билеты.