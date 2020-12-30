В столичном метро появилась аренда пауэрбанков

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы
Услуга аренды пауэрбанков для зарядки гаджетов появилась в вестибюлях на нескольких станциях московского метро.
Как сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, теперь в метро можно зарядить телефон даже при отсутствии своего провода.
Аккумуляторы можно арендовать в специальных терминалах, а зарядить устройство – на ходу. Вернуть пауэрбанк следует в любой терминал сети EnerGO в городе.
"Все что нужно сделать: скачать приложение, найти ближайший терминал, оплатить аренду банковской картой", – говорится в сообщении.
Всего в метро появится 100 терминалов. Первые заработали на станциях "Павелецкая", "Парк Культуры" и "Комсомольская".
Ранее сообщалось, что пассажиры столичного метро могут приобрести в кассах праздничные проездные билеты.
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