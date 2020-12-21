Новогодняя почта заработала в метро и на МЦК

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В метро и на МЦК заработала новогодняя почта. На стойках "Живое общение" можно отправить открытку своим близким "Почтой России", сообщает Дептранс в Telegram-канале.

"Только не забудьте указать точный адрес и индекс! Успеть поздравить можно и с Рождеством – почта проработает до 8 января", – отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что самые маленькие пассажиры могут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Для этого на стойках размещены специальные ящики.

Ранее сообщалось, что пассажиры более чем 1,2 тысячи маршрутов Мострансавто услышат поздравление с Новым годом от Деда Мороза из Великого Устюга. Он пожелает пассажирам благополучия и процветания, богатырского здоровья и душевной щедрости.